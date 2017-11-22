محرز: ” لدينا أجنحة جيدة في ليستر سيتي تسبب المشاكل لمنافسينا”

الرياضة
  • -
  • 0
محرز: ” لدينا أجنحة جيدة في ليستر سيتي تسبب المشاكل لمنافسينا”
بقلم يونس رزيق

أشاد الدولي الجزائري رياض محرز،  بزميله الإنجليزي ” ديماراي غراي” الذي يشغل منصب الجناح الأيسر.

وذكر محرز نقاط القوة التي يتمتع بها “غراي” في تصريح لموقع “ليستر ميركوري” الثلاثاء قائلا:

“ديماراي يجلب إضافة كبيرة للفريق، فهو لاعب شاب ، لديه مهارة كبيرة، ويتمتع بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى قدرته على التسجيل”.

وتطرق أفضل لاعب إفريقي العام الماضي لنقاط قوة فريقه ليستر سيتي هذا الموسم قائلا:

“لدينا أجنحة جيدة وفريق جيد، ويمكن أن نسبب مشاكل كبيرة  للعديد من الفرق” وأضاف:

“ديماراي يعمل بشكل جيد حاليا، وآمل ان يتمكن من مواصلة مساعدة الفريق”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital