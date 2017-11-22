محرز: ” لدينا أجنحة جيدة في ليستر سيتي تسبب المشاكل لمنافسينا”

أشاد الدولي الجزائري رياض محرز، بزميله الإنجليزي ” ديماراي غراي” الذي يشغل منصب الجناح الأيسر.

وذكر محرز نقاط القوة التي يتمتع بها “غراي” في تصريح لموقع “ليستر ميركوري” الثلاثاء قائلا:

“ديماراي يجلب إضافة كبيرة للفريق، فهو لاعب شاب ، لديه مهارة كبيرة، ويتمتع بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى قدرته على التسجيل”.

وتطرق أفضل لاعب إفريقي العام الماضي لنقاط قوة فريقه ليستر سيتي هذا الموسم قائلا:

“لدينا أجنحة جيدة وفريق جيد، ويمكن أن نسبب مشاكل كبيرة للعديد من الفرق” وأضاف:

“ديماراي يعمل بشكل جيد حاليا، وآمل ان يتمكن من مواصلة مساعدة الفريق”.