محرز: “لست سعيدا بالنتيجة المحققة ضد ليون” !

أكد النجم الجزائري “رياض محرز” عدم رضاه عن النتيجة المحققة ضد “ليون” في دوري الأبطال سهرة أمس الثلاثاء بالرغم من تأهل “مانشستر سيتي” للدور الثاني.

وقال “محرز” في تصريحات صحفية: “الأمور لم تكن سهلة مع خطتهم باللعب بـ 5 مدافعين لكنهم فريق جيد ويلعبون على المرتدات”.

وأضاف: “سيطرنا على الكرة في الكثير من الأوقات وفتحنا اللعب وهذا ما استغله الفريق الخصم”.

وتابع: “على العموم كنا الأفضل في المباراة وكانت لدينا العديد من الفرص وسنقول أن التعادل كان منصف بين الفريقين”.

وختم كلامه: “أنا لست سعيد بالنتيجة المحققة، وكنا نريد الفوز فنحن دائما نريد الفوز”.