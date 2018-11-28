محرز: “لست سعيدا بالنتيجة المحققة ضد ليون” !

الرياضة
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محرز: “لست سعيدا بالنتيجة المحققة ضد ليون” !
بقلم أمير بهلول

أكد النجم الجزائري “رياض محرز” عدم رضاه عن النتيجة المحققة ضد “ليون” في دوري الأبطال سهرة أمس الثلاثاء بالرغم من تأهل “مانشستر سيتي” للدور الثاني.

وقال “محرز” في تصريحات صحفية: “الأمور لم تكن سهلة مع خطتهم باللعب بـ 5 مدافعين لكنهم فريق جيد ويلعبون على المرتدات”.

وأضاف: “سيطرنا على الكرة في الكثير من الأوقات وفتحنا اللعب وهذا ما استغله الفريق الخصم”.

وتابع: “على العموم كنا الأفضل في المباراة وكانت لدينا العديد من الفرص وسنقول أن التعادل كان منصف بين الفريقين”.

وختم كلامه: “أنا لست سعيد بالنتيجة المحققة، وكنا نريد الفوز فنحن دائما نريد الفوز”.


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