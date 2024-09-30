محرز: “لقد تم إنجاز العمل وسنستمر في ذلك”

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز سعادته الكبيرة لقيادة فريقه الأهلي السعودي إلى الفوز بثنائية نظيفة. أمام نادي الوصل الإماراتي في منافسة رابطة أبطال آسيا للنخبة.

ونشر رياض محرز، عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام” عقب الفوز الكبير الذي شارك فيه بهدف وتمريرة حاسمة، حيث قال “لقد تم إنجاز العمل وسنستمر في ذلك”.

وكان قائد الخضر سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة، ليرد على منتقديه بطريقته الخاصة، بعد فترة عصيبة عاشها في فريقه السعودي.

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