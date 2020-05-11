محرز لمزدوجي الجنسية :”إن أردتم الجزائر فمرحبا وإن أردتم فرنسا..””

الرياضة
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محرز لمزدوجي الجنسية :”إن أردتم الجزائر فمرحبا وإن أردتم فرنسا..””
بقلم إسماعيل عشاش

وجه رياض محرز رسالة قوية لمزدوجي الجنسية، وعلى رأسهم حسام عوار وريان شرقي، خلال مُباشر له سهرة أمس في “إنستغرام”.

وقال في هذا الشأن :”في حالة ما أرادوا اللعب مع الجزائر، فإننا سنرحب بهم دون إشكال”.

وواصل :”وفي حالة ما إختاروا فرنسا، فهم أحرار في ذلك، ولا يجب أن نضغط على أي كان”.

ليردف :”شرقي لا يزال صغيرا، ومن المُبكر الحديث عن المنتخب الذي سيمثله دوليا، لا يجب إستباق الأمور”.

وأضاف :”لا أحب يجب أن يجبره على اللعب لفرنسا أو الجزائر”.

وختم :”إن أتوا فمرحبا، ولا يوجد مشكل إن أختاروا فرنسا، إنه مشوارهم ولا أحد يختار في مكان الآخر”.


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