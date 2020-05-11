محرز لمزدوجي الجنسية :”إن أردتم الجزائر فمرحبا وإن أردتم فرنسا..””

وجه رياض محرز رسالة قوية لمزدوجي الجنسية، وعلى رأسهم حسام عوار وريان شرقي، خلال مُباشر له سهرة أمس في “إنستغرام”.

وقال في هذا الشأن :”في حالة ما أرادوا اللعب مع الجزائر، فإننا سنرحب بهم دون إشكال”.

وواصل :”وفي حالة ما إختاروا فرنسا، فهم أحرار في ذلك، ولا يجب أن نضغط على أي كان”.

ليردف :”شرقي لا يزال صغيرا، ومن المُبكر الحديث عن المنتخب الذي سيمثله دوليا، لا يجب إستباق الأمور”.

وأضاف :”لا أحب يجب أن يجبره على اللعب لفرنسا أو الجزائر”.

وختم :”إن أتوا فمرحبا، ولا يوجد مشكل إن أختاروا فرنسا، إنه مشوارهم ولا أحد يختار في مكان الآخر”.