محرز: “لم أتوقع يوما أنني سألعب في البريميرليغ”

كشف الجزائري “رياض محرز” عن أحد أسراره الكروية، حيث أكد أنه لم يكن يتوقع يوما أنه سيلعب في الدوري الإنجليزي قبل أن تضعه الأقدار كأحد أفضل اللاعبين في “البريميرليغ”.

وقال محرز في تصريحات لقناة “سكاي سبورتس”: “لم أتوقع يوما أنني سألعب في الدوري الإنجليزي، كنت أظن أنني سألعب في الليغا أو في الدوري الفرنسي”.

وأضاف: “لكن هذه الحياة، عندما وصلت إلى إنجلترا وجدت كرة القدم التي أحبها”.

وتابع: “وصلت لنادي ليستر سيتي الذي قام بتسهيل العديد من الأمور، ووجدت نفسي ألعب مباراة تلو الآخرى وكان لدينا فريق قوي”.