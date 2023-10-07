محرز: “لم أقدم أفضل مستوياتي لحد الآن”

كشف لاعب الخضر، ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، بأنه لم يصل بعد إلى كامل مستوياته الفنية والبدنية.

وفي تصريحات نشرها الحساب الرسمي لدوري “روشن” السعودي اليوم السبت، قال محر: “لا أظن أنني في أفضل مستوى حتى الآن، ويعود ذلك، إلى تضييع المباريات التحضيرية”.

مضيفا في السياق ذاته: “لذلك لازلت أبحث عن نفسي في لياقتي.. عندما أكون حقا في أفضل جاهزية، سيدرك الناس ذلك”.