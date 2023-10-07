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الرياضة

محرز: “لم أقدم أفضل مستوياتي لحد الآن”

بقلم محمد.ل
محرز: “لم أقدم أفضل مستوياتي لحد الآن”
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كشف لاعب الخضر، ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، بأنه لم يصل بعد إلى كامل مستوياته الفنية والبدنية.

وفي تصريحات نشرها الحساب الرسمي لدوري “روشن” السعودي اليوم السبت، قال محر: “لا أظن أنني في أفضل مستوى حتى الآن، ويعود ذلك، إلى تضييع المباريات التحضيرية”.

مضيفا في السياق ذاته: “لذلك لازلت أبحث عن نفسي في لياقتي.. عندما أكون حقا في أفضل جاهزية، سيدرك الناس ذلك”.

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