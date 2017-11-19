محرز: «لم أكن أنتظر ردّ فعل ماجر لكنني أتفهّمه»

قال إنه شعر بخيبة أمل لكنه لم يتأثر بفشل انتقاله لنادٍ آخر الصيف الماضي

«بداية ماجر مع المنتخب جيدة ويجب منحه بعض الوقت»

كشف متوسط الميدان الجزائري الدولي، رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الانجليزي، أنه لم يكن ينتظر أن يكون ردّ فعل الناخب الوطني رابح ماجر بتلك الطريقة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة إفريقيا الوسطى، والتي فاز فيها الخضر بثلاثية من دون مقابل.

حيث ظهر في قمة الغضب وردّ بقوة على أحد الصحافيين في سؤال لم يكن حتى موجها إليه، وقال لاعب الخضر في تصريح لقناة «أس أف أر»، إنه يتفهم ردّ فعله والسبب الذي جعله يجيب بتلك الطريقة، كما تحدث عن بداية ماجر مع المنتخب، وأكد أنها إيجابية.

كما طالب بمنحه بعض الوقت، حيث قال: «سبق وأن التقيت بماجر عدة مرات قبل أن يصبح مدربا للمنتخب، هو شخص طيب ولاعب كبير، كما أنه نجم في الجزائر وأيضا في أوروبا، فزنا معه في اللقاء الأخير، وبدايته مع المنتخب جيدة ولهذا يجب منحه بعض الوقت، كنت جالسا إلى جانبه في الندوة الصحفية ولم أكن أنتظر أن يكون ردّ فعله بتلك الطريقة، لكنني أتفهمه، وهذا يمكن أن يحدث أحيانا»، وأرجع لاعب الخضر خروج المنتخب من التصفيات المؤهلة للمونديال إلى عدم الاستقرار على مستوى العارضة الفنية، حيث قال: «الإقصاء شكّل خيبة أمل كبيرة، وهذا راجع لعدم الاستقرار، لأننا غيرنا العديد من المدربين ولم يكن لدينا ذلك الاستقرار الذي يشكل منتخبا كبيرا».

كما تحدث محرز عن عدة نقاط، من بينها فشل صفقة انتقاله لنادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الفارطة، وأردف قائلا: «كانت هناك تحركات لكنها لم تتجسد، الحياة تسير بهذا الشكل وعليّ أنا أصنع الفارق للارتقاء إلى الأعلى، شعرت بخيبة أمل لعدم رحيلي لكنني لم أجد مشكلا في العودة إلى ليستر والتأقلم بسرعة مع الأجواء، لأنه النادي الذي عرفت فيه كل شيء، كما أن الفريق يقف خلفي وأعرف أن لدي مكانة كبيرة هنا».

وعن علاقته مع زميله جيمي فاردي داخل الميدان قال: «ألعب مع فاردي منذ أربعة مواسم، أعرف تحركاته وتمركزه جيدا، وفي بعض الأحيان لست في حاجة لرؤيته من أجل التمرير، علاقتنا جيدة وفي المباريات أسعى دائما لمساعدته ووضعه في ظروف جيدة ومنحه الحلول المناسبة للتسجيل».