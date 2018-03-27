محرز: “لم ننجح في قيادة المنتخب للفوز بالألقاب”

أكد نجم الخضر، رياض محرز، أنه لم ينجح رفقة زملائه في قيادة المنتخب لتحقيق الألقاب، إلا أنّ المنتخب يتطوّر من يوم لآخر.

وقال محرز في تصريحات لموقع “ديزاد فوت”: “لم ننجح في قيادة المنتخب للفوز بالألقاب لكننا نتطور من يوم لآخر”.

وأضاف: “بالنسبة لي يمكنني أن أقدّم أكثر للمنتنخب، لكن تبقى المباريات الحالية ودية، ودائما ما أترك بصمتي في المباريات المهمة”.

وتابع: “في بعض المرات أمر جانبا وهذا أمر طبيعي يحدث في كرة القدم، لكن يجب الإعتماد على الجميع”.

وختم كلامه: “المهم يبقى فوز الجزائر، نسعى لتكوين فريق قوي والذهاب إلى كان 2019”.