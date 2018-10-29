محرز: “لن أنساك فيشاي.. أرقد في سلام”

عبّر “رياض محرز” نجم “مانشستر سيتي” عن أسفه وحزنه الشديد بعد وفاة “فيشاي” رئيس “ليستر سيتي” وذلك حسب ما نشره في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر محرز عبر حسابه الرسمي في “الانستغرام”: “فيشاي.. واحد من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي، لن أنساك أبدا..ارقد في سلام”.

وأيضا عبر حسابه الرسمي في “الفايسبوك”: “تعازينا الحارة لجماهير وفريق وسكان “ليستر” ولعائلة فيشاي.. أرقد في سلام سيدي الرئيس”.

وكان النجم الجزائري يتلقى معاملة خاصة من طرف الرئيس المتوفي في الفترة التي قضاها مع نادي “ليستر سيتي”.

يذكر أن “ليستر سيتي” أعلن عن وفاة مالك النادي بعد حادثة سقوط “المروحية” بجوار ملعب “الكينغ باور ستاديوم”.