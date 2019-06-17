محرز: “لن يكون لنا أي عذر أمام كينيا”

أكد الدولي الجزائري رياض محرز، جاهزية الخضر، لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، بعد التربصين اللذين قاما بهما تحضيرا لـ”الكان”.

وصرح رياض محرز، للتلفزيون الجزائري: “خلال مواجهة مالي، نشعر بأنا في حالة أفضل من الناحية البدنية، ونحن في تصاعد مستمر”.

وأضاف: “بعد تربص لثمانية أيام بقطر، تأقلمنا مع الطقس، ينتظرنا أسبوع آخر من التدريبات في مصر، بعدها لن يكون لنا أي عذر في المباراة الأولى لنا أمام كينيا”.

وجاءت تصريحات رياض محرز، عقب الفوز الكبير للخضر (3-2)، أمس الأحد، في وديته الثانية أمام منتخب مالي.