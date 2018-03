وكان الجزائري قد أبدى عن حبه الكبير لكرة القدم وايضا أكد أنه لا يجب الإستسلام مهما حدث.

وقال محرز عبر حسابه الرسمي في التويتر: “لهذا السبب أحب كرة القدم، لاتستسلم أبدا”.

يذكر أن الهدف الذي سجله محرز كان عن طريقة ركلة حرة مباشرة.

This is why I love football ⚽️ ⚽️ never give up 💪🏻#lcfc pic.twitter.com/YTMUNyzwuS

