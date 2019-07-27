محرز: “لهذا السبب تكريمي في سارسال مهم بالنسبة لي”

عبر قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، عن فخره بالتكريم الذي حظي به من مسؤولي مدينته السابقة “سارسال” الفرنسية، مبرزا أهمية هذا التكريم بالنسبة له.

وصرح رياض محرز، لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، في هذا الخصوص: “من المهم جدا أن أكون هنا في سارسال، من أجل هذا التكريم”.

وأوضح: “بكل بساطة لأنني كبرت هنا، وقضيت كل مراحل طفولتي، وفترة المراهقة، وفترة كبيرة من حياتي، هنا”.

وتابع قائد الخضر: “أعتقد أنه من المهم أن يتم تشريفي من هذه المدينة، وهذا فخر كبير بالنسبة لي، لأنني أزور دائما هذه المدينة”.

وختم رياض محرز: “أعرف الجميع في سارسال، أزوروها مرارا رفقة العائلة وبعض الأصدقاء، والجميع يعرفني، أحاول أن أكون متواضعا لأقصى درجة إنها مسألة عقليات”.