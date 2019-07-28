محرز :”لهذا السبب غرّدت بالعلم الفرنسي..”

وضع الدولي الجزائري “رياض محرز” النقاط على الحروف بخصوص تغريدة سابقة على حسابه في “تويتر”، أساء الكثيرون فهمها في حينها.

وأوضح اليساري بأن تغريده بإستعمال العلم الفرنسي رفقة الجزائري، بعد هدفه التاريخي أمام نيجيريا في المُربع الذهبي للكان “كان مقصودا”.

وقال في هذا الشأن لجريدة “ليكيب” :”عندما قام برلماني اليمين المُتطرف بإستفزازنا، أردت الرد عليه على طريقتي ولكن بشكل لين”.

وواصل :”عندما وضعت العلم الجزائري والفرنسي، كانت رسالتي هي أننا نعيش سويا، ونحن معا، لا يوجد الفرنسي وحده والجزائري وحده”.

وختم :”أنا لاعب أمثل المُنتخب الوطني الجزائري، ورأيت النور وكبرت في فرنسا”.

يُذكر بأن الكثير من الجزائريين لم يتقبلوا قيام نجمهم بإستعمال علم “فرنسا”، في وقت أنه كان يسعى لأمر إيجابي.

وعمل دائما على توجيه رسائل قوية لجاليتنا في “ليغزاغون”، بسبب المشاكل التي كانت تحدث بعد كل إحتفال يقومون به.