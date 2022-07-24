محرز: “لهذا السبب لازلت قادرا على العطاء لفترة طويلة”

أكد الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قدرته على مواصلة مشواره الكروي لفترة طويلة.

وصرح محرز، لصحيفة “دايلي ميل”: “حاليا ينتابني شعور رائع، وأعتقد أنني قادر على مواصلة اللعب لفترة طويلة”.

كما أوضح: “بسبب طبيعتي، وبنيتي الجسدية، أسعر أنني في حالة جيدة جدا في الوقت الحالي، كما انني لم أفقد الريتم”.

وتابع رياض محرز: “أنا نحيف، ولم أتغيب عن أي حصة تدريبية طيلة مشواري، كما انني لم أتعرض لأي اصابة”.