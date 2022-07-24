محرز: “لهذا السبب لازلت قادرا على العطاء لفترة طويلة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قدرته على مواصلة مشواره الكروي لفترة طويلة.
وصرح محرز، لصحيفة “دايلي ميل”: “حاليا ينتابني شعور رائع، وأعتقد أنني قادر على مواصلة اللعب لفترة طويلة”.
كما أوضح: “بسبب طبيعتي، وبنيتي الجسدية، أسعر أنني في حالة جيدة جدا في الوقت الحالي، كما انني لم أفقد الريتم”.
وتابع رياض محرز: “أنا نحيف، ولم أتغيب عن أي حصة تدريبية طيلة مشواري، كما انني لم أتعرض لأي اصابة”.
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