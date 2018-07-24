محرز :”لهذه الأسباب أريد العمل مع غوارديولا”

أشاد الدولي الجزائري، رياض محرز بمُدربه الجديد “بيب غوارديولا”، مؤكدا بأن العمل معه مُمتع كثيرا، نظرا لمؤهلاته المُعترف بها عالميا.

وقال :”غوارديولا، مُدرب كبير، ومشواره يشهد له بذلك، وهو يمتلك طموحا كبيرا، ويُريد الفوز بكل شيء وهو ما أريده أيضا”.

وأردف :”عقليته فريدة من نوعها، حيث أنه يُريد العمل دون هوادة، كما أنه يُركز على التفاصيل، ولايترك أي شيء للصُدفة”.

وتأتي تصريحات أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016، مُتناسقة مع التقني الكتالوني، الذي أكد إمتلاكه مشاريع كبيرة لنجمه الجديد، الموسم الداخل.