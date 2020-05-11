محرز: “ليفربول كان مهتما بخدماتي.. وغوارديولا أصر على انتدابي”

كشف “رياض محرز” نجم “السيتي”، أن نادي “ليفربول” كان مهتما بخدماته، لكن لم يقدم اي عرض رسمي، عكس غوارديولا الذي أصر على انتدابي.

وقال “محرز” في تصريحاته خلال بث مباشر عبر الانستغرام: “ليفربول كان مهتما بي وأعتقد أنه بعد ضمهم لصلاح لم يكن بإمكانهم ضم لاعبين من نفس النوعية وحتى مركز اللعب”.

وأضاف: “أول مرة تحدثت فيها مع غوارديولا كانت بعد مباراتنا أمام مانشستر سيتي، وأبدى إعجابه بإمكانياتي وان ما أقوم به من عمل رائع”.

وتابع: “أن يتحدث معك بيب فهذا أمر رائع، فأنا كنت مغرم بنادي برشلونة الذي أعتبر حقبة “غوارديولا” الأفضل في التاريخ”.

وختم كلامه: “بعد انضمامي لمانشستر سيتي، غوارديولا كان صريحا اتجاهي وقال لي، ما قمت به مع ليستر رائع ولكن هذا من الماضي.. الآن عليك أن تثبت ذلك أمامي”.