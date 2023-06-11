محرز: “ليلة لا تنسى إلى الأبد”

عبر الدولي الجزائري رياض محرز، عن سعادته الكبيرة، عقب تتويجه أمس السبت، رفقة ناديه مانشستر سيتي، بلقب رابطة أبطال أوروبا.

ونشر محرز، عقب هذا التتويج، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “حلم آخر أصبح حقيقة.. ليلة لا تنسى إلى الأبد، لقد فعلناها”.

كما أرفق الدولي الجزائري، ونجم السيتي، هذه التغريدة، بصورة له رفقة زملائه في الفريق خلال احتفالهم باللقب.

يذكر أن رياض محرز، بعد تتويجه برابطة أبطال أوروبا، يكون قد حصد هذا الموسم ثلاثية تاريخية مع ناديه مانشستر سيتي.