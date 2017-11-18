محرز: “ماجر شخص طيب وعلينا منحه الوقت للعمل”

تحدث الدولي الجزائري، رياض محرز، عن علاقته بالناخب الوطني الجديد، رابح ماجر الذي إلتحق بالعارضة الفنية للخضر.

وخص لاعب ليستر سيتي قناة “SFR ” سبورت الفرنسية، بحوار حصري أمس الجمعة وتطرق لعدة مواضيع تخص المنتخب الوطني قائلا:

“لقد إلتقيت ماجر في العديد من المناسبات قبل أن يكون مدربا، هو شخص طيب، ونجم كبير في الجزائر وفي أوروبا كذلك”.

وأضاف: “نحن بصدد الإنطلاق في العمل معه، وقد حققنا الفوز، أظن أنها إنطلاقة جيدة بالنسبة له”.

وإختتم أفضل لاعب إفريقي موضحا: “لدينا الكثير من الوقت أمامنا ويجب أنّ نمنحه الوقت الكافي، وسنرى ما يمكننا القيام به”.