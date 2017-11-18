محرز: “ماجر شخص طيب وعلينا منحه الوقت للعمل”

الرياضة
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محرز: “ماجر شخص طيب وعلينا منحه الوقت للعمل”
بقلم يونس رزيق

تحدث الدولي الجزائري، رياض محرز،  عن علاقته بالناخب الوطني الجديد، رابح ماجر الذي إلتحق بالعارضة الفنية للخضر.

وخص لاعب ليستر سيتي  قناة “SFR ” سبورت الفرنسية، بحوار حصري أمس الجمعة وتطرق لعدة مواضيع تخص المنتخب الوطني قائلا:

“لقد إلتقيت ماجر في العديد من المناسبات قبل أن يكون مدربا، هو شخص طيب، ونجم كبير في الجزائر وفي أوروبا كذلك”.

وأضاف: “نحن بصدد الإنطلاق في العمل معه، وقد حققنا الفوز، أظن أنها إنطلاقة جيدة بالنسبة له”.

وإختتم أفضل لاعب إفريقي موضحا: “لدينا الكثير من الوقت أمامنا ويجب أنّ نمنحه الوقت الكافي، وسنرى ما يمكننا القيام به”.

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