علّق رياض محرز، على ردة فعل مدرب المنتخب الوطني رابح ماجر خلال الندوة الصحفية التي عقبت مباراة إفريقيا الوسطى.

وقال محرز في حوار حصري مع قناة “أس أف أر” الفرنسية أمس الجمعة: “يضحك.. كنت بجانبه في الندوة الصحفية، ولم أكن أنتظر ذلك”.

وأضاف: “إنه المدرب وهذا يحدث أحيانا، الصحفيون في الجزائر دائما ضد المنتخب الوطني وصعاب، لذلك أتفهم ردة فعله”.

وكان محرز قائد الخضر، حاضرا خلال الندوة الصحفية التي تشاجر فيها الناخب الوطني مع صحفي الإذاعة الوطنية.

والتقطت عدسات الكاميرات ردة فعل محرز الذي كان مصدوما مما شاهده.