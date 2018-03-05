محرز :”مادمت في ليستر فسأقدم كل شيء من أجله”

أكد الدولي الجزائري، رياض محرز بأنه يبقى مُتعلقا بناديه “ليستر سيتي”، وذلك رغم كل المشاكل التي عاشها في الأسابيع الماضية.

وصرح صاحب القدم اليُسرى السحرية لـ”التيلغراف” قائلا :”مادمت لاعبا في هذا الفريق، فسأقدم كل شيء من أجله، هذا مفروغ منه”.

وواصل :”أنا هكذا، وأنا سعيد بوقوف الأنصار إلى جانبنا إلى غاية الدقائق الأخيرة أمام بورنموث، وهو ماساعدنا على تعديل النتيجة”.

ليختم :”لقد عشت لحظات رائعة بعد المُخالفة التي سجلتها، ولأجل هذه الأوقات نحن نلعب كُرة القدم والأهم هو تفادينا للهزيمة”.