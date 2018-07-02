“محرز” – “مانشستر سيتي” المُسلسل مُستمر!

لاتزال وضعية الدولي الجزائري، رياض محرز، مُراوحة لمكانها، بسبب السير البطيىء للمُفاوضات بين “ليستر” و”مانشستر سيتي” بغرض إنتقاله لهذا الأخير.

وأكدت جريدة “ليستر ميركوري”، بأن كل المؤشرات توحي بأن صاحب المُراوغات السحرية سينتقل لبطل “البريميرليغ”، ولكن ترسيم الأمور بعض الشيء.

ووفقا لذات المصدر، فإن “الفوكسيس” لايُعارضون رحيل نجمهم، ولكنهم يُريدون الإستفادة من مُقابل مادي مُحترم، لايقل عن الـ80 مليون أورو.

وجاء آخر عرض من “السيتزينس” للحصول على خدمات محرز، على الشكل التالي :”50 مليون أورو + إنتقال باتريك روبيتس لليستر”.