محرز- ماني.. صراع الدوري الإنجليزي في الأراضي الإفريقية !

لا شك أن مباراة اليوم الخميس بين المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي تتصدر عناوين الصحف الرياضية في ظل وجود “محرز” و “ماني”.

نجم “مانشستر سيتي” وقائد “الخضر”، سيكون أمام مهمة صعبة وهي قيادة المنتخب لتحقيق الفوز وضمان التأهل للدور الثاني في كأس إفريقيا.

كما أن “محرز” سيكون في صراع خاص مع نجم “ليفربول” ساديو ماني، الذي تعلق الجماهير السنغالية آمالا كبيرة عليه.

ويبدو أن صراع الدوري الإنجليزي بين “مانشستر سيتي” و “ليفربول” قد انتقل إلى الأراضي الإفريقية فبعد أن سيطر “محرز” محليا رفقة فريقه يريد التأكيد هذه المرة في القارة السمراء مع “الخضر”.