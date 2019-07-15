محرز “ما فهم والو” بسبب مبولحي!

عبّر قائد المنتخب الوطني “رياض محرز” عن دهشته من زميله “رايس وهاب مبولحي”، وهذا بعد هدف التأهل لنهائي “الكان 2019”.

وغرّد صاحب القدم اليُسرى على حسابه الرسمي على “تويتر” :”إنتظروا، لقد سجلت هدفي وبعد 3 ثوان رايس تواجد في الصورة”.

ليُواصل ضاحكا :”أريد أن تُفهموني كيف وصل الى عندي”.

وظهر “الرايس” في حالة فرح هيستيرية بعد ضمان مُحاربي الصحراء للفوز على حساب نيجيريا، في النفس الأخير من اللقاء.

يُذكر بأن قائد “الإتفاق” السعودي، يُقدم حاليا دورة “كان” مثالية على الأراضي المصرية، تعتبر الأفضل له منذ بداية مشواره الدولي.