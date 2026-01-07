محرز: “مباراتنا المقبلة ستكون مختلفة عن مواجهة الكونغو الديمقراطية”

ثمّن قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، فوزهم الأخير ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، كما تحدث عن المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب نيجيريا.

وصرح محرز، عقب فوز الخضر بهدف دون رد، على الكونغو الديمقراطية: “حققنا فوزا ضد منتحب الكونغو الديمقراطية الذي كان في المستوى”.

كما أضاف: “بالنظر لمجريات المباراة عامة فوزنا كان مستحق، وفي مباراتنا المقبلة سنواجه منافس مختلف مقارنة بمنتخب الكونغو الديمقراطية”.

وتابع رياض محرز: “نتوقع أن تكون المباراة المقبلة مفتوحة أكثر، ما سيُتيح لنا مساحات أكبر لابراز قدراتنا، وعلينا أن نكون في أتم الجاهزية”.

يذكر أن المنتخب الوطني، وبعد فوزه في الثمن نهائي على منتخب الكونغو الديمقراطية، بهدف دون رد، سيواجه منتخب نيجيريا، في الدور الربع النهائي، من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.