محرز متأخر رفقة السيتي بهدف لصفر أمام ليفربول

أنهى الدولي الجزائري رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، الشوط الاول من مواجهة ليفربول، بهدف لصفر لصالح هذا الأخير.

وتمكن ليفربول من تسجيل الهدف الوحدي في هذا الشوط، في الدققيقة الـ 21، عن طريق اللاعب أرنولد.

كما سعى السيتي لتعديل النتيجة في باقي دقائق هذا الشوط، من خلال العديد من المحاولات الخظيرة عن طريق محرز وهالاند، دون نتيجة

يذكر أن المباراة التي تجمع مانشستر سيتي بنادي ليفربول، تدخل ضمن نهائي كأس الدرع الخيرية.