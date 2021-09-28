محرز متحديا باريس سان جيرمان : “لقد حان الوقت”

أعرب المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز عن تحمسه الشديد لمواجهة اليوم أمام فريق باريس سان جيرمان في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

ونشر رياض محرز تغريدة على صفجته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر جاء فيها “حان الوقت” في إشارة إلى مباراة القمة التي تنتظره سهرة اليوم أمام رفقاء ليونيل ميسي.

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