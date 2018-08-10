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محرز متحمس لبداية “البريميرليغ” 

الرياضة
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محرز متحمس لبداية “البريميرليغ” 
بقلم أمير بهلول

يبدو أن الجزائري “رياض محرز” بات محفزا ومتحمسا لبداية الدوري الإنجليزي، الذي سينطلق اليوم بمواجهة “مانشستر يونايتد” ضد “ليستر سيتي”.

محرز نشر عبر حسابه الرسمي في “الفايسبوك” مواعيد مباريات الجولة الأولى وقال: “الدوري الإنجليزي عاد من جديد”.

وكان “بيب غوارديولا” وزميله “ميندي” وحتى “لابورت” وغيرهم من لاعبي “السيتي” قد اشادوا باللاعب الجزائري مؤكدين أنه سيقدم الإضافة اللازمة للفريق.

من جهة أخرى، يريد “محرز” أن يؤكد على قيمته الفنية هذا الموسم تحت قيادة الفيلسوف الإسباني “بيب غوارديولا” وبجوار لاعبين كبار في صورة “دي بروين، أغويرو” وغيرهم من النجوم.


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