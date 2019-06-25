“محرز” محل إشادة في إنجلترا رفقة آغويرو !!

الرياضة
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“محرز” محل إشادة في إنجلترا رفقة آغويرو !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أشاد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز بالنجم الدولي الجزائري “رياض محرز” وزميله الأرجنتيني “سيرجيو آغويرو”.

ونشر حساب “البريمرليغ” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الإثنين صورة نجمي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأرفق الحساب الصورتين بعبارة:”بطلين للدوري الإنجليزي الممتاز يتصدران المسرح الدولي، النجمين رياض محرز وسيرجيو آغويرو يتآلقان رفقة الجزائر والأرجنتين”.

ويُذكر أن آغويرو قاد التانغو للفوز على قطر بهدفين دون رد عندما سجل الهدف الثاني.


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