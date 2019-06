“محرز” محل إشادة في إنجلترا رفقة آغويرو !!

ونشر حساب “البريمرليغ” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الإثنين صورة نجمي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأرفق الحساب الصورتين بعبارة:”بطلين للدوري الإنجليزي الممتاز يتصدران المسرح الدولي، النجمين رياض محرز وسيرجيو آغويرو يتآلقان رفقة الجزائر والأرجنتين”.

ويُذكر أن آغويرو قاد التانغو للفوز على قطر بهدفين دون رد عندما سجل الهدف الثاني.

Two #PL champions on the international stage 🙌@ManCity stars @aguerosergiokun and @Mahrez22 doing the business for Argentina and Algeria 💪#MondayMotivation pic.twitter.com/vyQhn5H1Ul

— Premier League (@premierleague) June 24, 2019