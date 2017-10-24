محرز.. مدمن “البورطابل” و”السيلفي”

عرف النجم الجزائري رياض محرز في السنتين الماضيتين، بتألقه في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وتفوق على كل النجوم بفنياته.

ورغم تراجع أداءه هذا الموسم، إلا أنه يبقى النجم رقم واحد في ليستر سيتي، ولكنه تميز هذا الموسم بخرجات أخرى غير فنياته ومراوغاته القاتلة.

ولفت محرز الأنظار في الفترة الأخيرة، هوسه الكبير بهاتفه النقال الذي يلازمه في كل تحركاته حتى وهو يداعب الكرة.

حيث أصبح لاعب المنتخب الوطني مهووسا، إلى درجة الإدمان على “البورطال والسيلفي”، ولايفوت فرصة لأخذ صور وسيلفي.

وتظهر إحدى الصور المتداولة، كيف لم يعر محرز أي اهتمام للاعب واتفورد الانجليزي الذي كان إلى جانبه بسبب انشغاله بهاتفه.

وتظهر أخرى، اللاعب الجزائري وهو يتحدث بهاتفه النقال مستعملا السماعات أثناء نزوله من حافلة “الثعالب”، دون أن يرتدي قميصه بالشكل الجيد.

كما تظهر صورا أخرى، أفضل لاعب في القارة السمراء جالسا على كرسي البدلاء في فريقه رفقة ثلاثة لاعبين آخرين وهو منشغل بالهاتف.

في وقت كان باقي اللاعبون مركزين على ما يحدث فوق أرضية الميدان، عكس اللاعب الجزائري.

والملفت أكثر أن محرز ليس فعالا كثيرا في مواقع التواصل الإجتماعي، ولاينشر أخبارا كثيرة عنه عبر صفحاته الرسمية.

كما كان ذات اللاعب بطلا لفضيحة الهاتف في المنتخب الوطني، خلال عهد المدرب البلجيكي ليكانس، حيث انشغل بهاتفه

ويتساءل الفضوليون، مع من يتحدث محرز في كل مرة سواء قبل انطلاق أي مباراة لفريقه، أو في قبل التدريبات؟