محرز: “مرت فترة طويلة بدون كرة القدم والآن عدنا”

عبّر الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بالعودة للتدريبات رفقة ناديه، بعد فترة طويلة من التوقف.

ونشر نادي مانشستر سيتي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تصريح محرز، أين قال: “مرت فترة طويلة بدون كرة القدم، لكننا تكيفنا مع ذلك والآن عدنا”.

وأضاف قائد الخضر: “مع وجود الجائحة تدربنا في المنزل عن طريق جلسات عبر الأنترنت مع المجموعة، والآن عدنا للتدريبات وهو أمر جيد”.