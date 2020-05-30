محرز: “مرت فترة طويلة بدون كرة القدم والآن عدنا”

عبّر الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بالعودة للتدريبات رفقة ناديه، بعد فترة طويلة من التوقف.
ونشر نادي مانشستر سيتي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تصريح محرز، أين قال: “مرت فترة طويلة بدون كرة القدم، لكننا تكيفنا مع ذلك والآن عدنا”.
وأضاف قائد الخضر: “مع وجود الجائحة تدربنا في المنزل عن طريق جلسات عبر الأنترنت مع المجموعة، والآن عدنا للتدريبات وهو أمر جيد”.
رياض @Mahrez22 💬 مرت فترة طويلة بدون كرة قدم، لكننا تكيفنا مع ذلك والآن عدنا.
مع وجود الجائحة تدربنا في المنزل عن طريق جلسات عبر الإنترنت مع المجموعة، والآن عدنا للتدريب وهو أمر جيد.
🔵 #السيتي pic.twitter.com/ae0LrChPf3
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 30, 2020
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