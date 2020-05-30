محرز: “مرت فترة طويلة بدون كرة القدم والآن عدنا”

الرياضة
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محرز: “مرت فترة طويلة بدون كرة القدم والآن عدنا”
بقلم كريم.تيغرمت

عبّر الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بالعودة للتدريبات رفقة ناديه، بعد فترة طويلة من التوقف.

ونشر نادي مانشستر سيتي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تصريح محرز، أين قال: “مرت فترة طويلة بدون كرة القدم، لكننا تكيفنا مع ذلك والآن عدنا”.

وأضاف قائد الخضر: “مع وجود الجائحة تدربنا في المنزل عن طريق جلسات عبر الأنترنت مع المجموعة، والآن عدنا للتدريبات وهو أمر جيد”.


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