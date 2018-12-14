محرز مرشح لجائزة أحسن لاعب إفريقي لسنة 2018

تواجد الدولي الجزائري، رياض محرز ،نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن قائمة اللاعبين الأفارقة المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا.

وكشف الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، “كاف”، على”تويتر”، قائمة ضمت عشرة لاعبين أفارقة، يتنافسون على هذا اللقب لسنة 2018.

وسينافس نجم الخضر، رياض محرز، على هذه الجائزة، العديد من النجوم الأفارقة، على غرار كل من، محمد صلاح، ساديو ماني، مهدي بن عطية، وغيرهم.