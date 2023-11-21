محرز مرشح لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

تواجد نجم المنتخب الوطني ونادي الأهلي السعودي، رياض محرز، على رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لجوائز “جلوب سوكر” الممنوحة من قبل شركة سيلفا للاستثمارات الدولية.

وسينافس نجم الخضر محرز للظفر بهذه الجائزة، أبرز نجوم الكرة المستديرة أبرزهم نجما النصر والإتحاد كريستيانو رونالدو وكريم بن زيمة.

بالإضافة للاعب الهلال سالم الدوسري، ولاعب الفتح مراد بانتا، وحارس الأهلي المصري محمد الشناوي، مهاجم الإتحاد عبد الرزاق حمد الله ، ومهاجم الوحدة أوديون إيغالو ، مهاجم الجزيرة الإماراتي علي مبخوت ، ومهاجم الدحيل مايكا أولونغا، ومهاجم العين الإماراتي روميرو و مهاجم النصر تاليسكا.

وللإشارة، سيتم توزيع حفل جوائز غلوب لأفضل لاعب في العالم، أفضل مدرب في العالم، أفضل لاعب وسط، أفضل حارس، أفضل ناد في العالم، أفضل ناد في الشرق الأوسط يوم 19 جانفي المقبل.