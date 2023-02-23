محرز مرشح لجائزة أفضل لاعب في ذهاب الدور 16 للتشامبينزليغ

رشح الحساب الرسمي لرابطة أبطال أوروبا، الدولي الجزائري رياض محرز، لجائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال لهذا الأسبوع، من ذهاب الدور 16 للمنافسة.

بعد تألق نجم الخضر محرز، أمس الأربعاء، وقيادته لفريقه المان سيتي لفرض التعادل ضد الخصم لايبزيغ، بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد في اللقاء.

كما وضع الموقع الرسمي لرابطة الأبطال، رابط للتصويت على أفضل لاعب في الأسبوع، والتي تم ترشيح رفقة محرز، فينيسيوس جونيو لاعب الريال، ولوزانو لاعب نابولي وكالهان أوغلو لاعب الإنتر.