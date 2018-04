محرز مرشح لجائزة أفضل هدف لشهر مارس

وجاء هدف رياض محرز، المختار لهذه الجائزة، في مرمى بورنموث، عن طريق ضربة حرة مباشرة، أسكنها نجم الخضر شباك الخصم بطريقة رائعة.

وينافس محرز، على هذه الجائزة، أمام سبعة نجوم من البريميرليغ، على غرار زميله جيمي فاردي، بيرناردو سليفا من السيتي، راشفورد من مانشستر يونايتد وغيرهم.

وسجل رياض محرز، لحد الآن 10 أهداف، لصالح فريقه ليستر سيتي، من خلال 29 مباراة شارك فيها هذا الموسم.

