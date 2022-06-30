محرز مرشح لجائزة الكاف لأفضل لاعب إفريقي لهذا العام

أعلن اليوم الخميس، الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عن قائمة اللاعبين الأفارقة، المرشحة لجائزة أفضل لاعب إفريقي لهذا العام.

وجاء نجم المنتخب الوطني وفريق مانشستر سيتي، رياض محرز، الجزائري الوحيد في القائمة التي ضمت 30 لاعبا إفريقيا.

كما جاء المهاجم الدولي ولاعب وفاق سطيف رياض بن عياد، في قائمة أفضل اللاعبين في الأندية الإفريقية لهذا العام

وغرد الحساب الرسمي للكاف عبر تويتر:” 30 لاعب إفريقي من 13 بلداً، مرشح للتربع على عرش كرة القدم الإفريقية.

وجاء ضمن هذه القائمة عدة نجوم القارة السمراء أبرزهم: المصري صلاح والسنغالي ماني.

وجاءت قائمة الـ30 لاعب المرشحة على النحو التالي: