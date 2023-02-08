محرز مرشح لجائزة جديدة في البريميرليغ

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر جانفي المنصرم، والتي ضمت الدولي الجزائري رياض محرز.

ورشحت الرابطة الإنجليزية اللاعبين المحرفين: سولي مارش وبوكايو ساكا، وماركوس راشفورد، ودان بورن، ونيك بوب، بالإضافة للدولي الجزائري رياض محرز، للتنافس على جائزة أفضل لاعب لشهر جانفي.

كما وضعت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، للجمهور رابطا للتصويت على أفضل لاعب.