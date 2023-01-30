محرز مرشح لجائزة جديدة في السيتي

رشحت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نجمها الدولي الجزائري رياض محرز، للتتويج بجائزة جديدة.

وكشغت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن ترسيح محرز لجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر جانفي.

كما ينافس الدولي الجزائري، على هذه الجائزة، زميليه في الفريق، ويتعلق الأمر بكل من جاك غريليتش، وناثان آكي.

ويأتي ترشيح رياض محرز لنيل هذه الجائزة، اعترافا بالمردود الكبير الذي بصم عليه طيلة شهر جانفي مع السيتي.