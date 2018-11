محرز مرشح لجائزة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال !

قدم “محرز” مباراة مثالية ضد “شختار” بعد مشاركته كأساسي، حيث منح تمريرتين حاسمتين وسجل هدف رائع في المباراة التي انتهت بسداسية نظيف لـ”مانشستر سيتي”.

وكان “رياض” قد اختير كأفضل لاعب في المباراة حيث نال أحسن تنقيط حسب موقع الاحصائيات “هوسكورد”.

وينافس “محرز” كل من “كريم بن زيمة” نجم “ريال مدريد”، “هاري كين” نجم “توتنهام” بالإضافة إلى “ميلان بافكوف” نجم “النجم الأحمر”.

Who gets your vote this week? 🤔🤔🤔#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2018