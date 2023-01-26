محرز مرشح لجائزة لاعب الشهر في البريميرليغ
بقلم النهار أونلاين
كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب شهر جانفي، والتي كان ضمنها الدولي الجزائري رياض محرز.
وجاء ترشيح لاعب السيتي رياض محرز، رفقة كل من اللاعبين:ساكا، راشفورد، ديفيد رايا، مارتش، جونسون وبورن.
ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ، عبر تغريدة رابط التصويت على أفضل لاعب في شهر جانفي.
للإشارة، لعب نجم المان سيتي محرز في شهر جانفي 5 لقاءات وسجل 5 أهداف ومنح تمريرتين حاسمتين.
Introducing the first @premierleague Player of the Month nominees for 2023 🙌
Vote for January’s #POTM now ➡ https://t.co/xz2IGc9jvn#FIFA23 #FUT pic.twitter.com/PT1BmvBGab
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 26, 2023
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