محرز مرشح لجائزة لاعب الشهر في البريميرليغ !

حيث سينافس رياض محرز كل من “ماركو ألونسو”، “أرناتوفيتش”، “فيرمينو”، “محمد صلاح”، “لينغارد”، “أوتاميندي”، “كين”.

وتميز اللاعب الجزائري كثيرا عن منافسيه في هذا الشهر حيث بات مرشحا فوق العادة لخطف هذه الجائزة.

EIGHT must become ONE!

VOTE for your December @EASPORTSFIFA Player of the Month 🗳 https://t.co/hh9xbOnzEj pic.twitter.com/wL6OIYZFbM

— Premier League (@premierleague) January 5, 2018