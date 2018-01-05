محرز مرشح لجائزة لاعب الشهر في البريميرليغ !

كشفت الاتحاد الانجليزي عبر حسابه الرسمي في “التويتر” عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر، حيث ينافس محرز 7 لاعبين آخرين.

حيث سينافس رياض محرز كل من “ماركو ألونسو”، “أرناتوفيتش”، “فيرمينو”، “محمد صلاح”، “لينغارد”، “أوتاميندي”، “كين”.

وتميز اللاعب الجزائري كثيرا عن منافسيه في هذا الشهر حيث بات مرشحا فوق العادة لخطف هذه الجائزة.