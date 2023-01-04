محرز مرشح لجائزة لاعب الشهر في السيتي

أعلن اليوم الأربعاء، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر المنصرم

وجاء ضمن القائمة نجم المنتخب الوطني رياض محرز، رفقة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بالإضافة للظهير الشاب ريكو لويس

ويأتي هذا الترشيح لنجم الخضر محرز، بعد مستوياته الجيدة التي قدمها مع السيتي خلال مباريات شهر ديسمبر.