محرز مرشح لجائزة لاعب الشهر في انجلترا

الرياضة
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محرز مرشح لجائزة لاعب الشهر في انجلترا
بقلم كريم.تيغرمت

أختير الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت إدارة مانشستر سيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن تواجد رياض محرز ضمن قائمة  المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر مارس في البريمرليغ.

وجاء اختيار اسم قائد الخضر، ضمن هذه القائمة، نظير المردود الكبير الذي قدمه رفقة السيتي طيلة شهر مارس، باعتراف الجميع.

وسيتم اختيار الفائز بهذه الجائزة، من خلال احتساب نسبة كل لاعب، من تصويت الجماهير.


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