محرز مرشح لجائزة لاعب الشهر في انجلترا

وكشفت إدارة مانشستر سيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن تواجد رياض محرز ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر مارس في البريمرليغ.

وجاء اختيار اسم قائد الخضر، ضمن هذه القائمة، نظير المردود الكبير الذي قدمه رفقة السيتي طيلة شهر مارس، باعتراف الجميع.

وسيتم اختيار الفائز بهذه الجائزة، من خلال احتساب نسبة كل لاعب، من تصويت الجماهير.

.@Mahrez22 has been nominated for March's PFA Fans’ Player of the Month Award! 🌟

VOTE NOW 👇

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re

— Manchester City (@ManCity) April 7, 2021