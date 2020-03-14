محرز مرشح لمغادرة الستي والعودة للدوري الفرنسي

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز، ضمن المرشحين لمغادرة ناديه مانشستر سيتي الصيف المقبل، ما جعله محل اهتمامات أبرز الأندية الأوروبية.

وكشفت موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن نادي باريس سان جيرمان، يضع رياض محرز، ضمن قائمة اهتماماته تحسبا للميركاتو المقبل.

وأضاف ذات المصدر، أن إدارة مانشستر سيتي، لن تعارض رحيل لاعبها الدولي الجزائري، خاصة بعد قرار حرمان الفريق من المشاركة في المنافسات القارية للموسمين المقبلين.

يذكر أن رياض محرز، مرتبط مع ناديه مانشستر سيتي، بعقد يمتد إلى غاية صيف 2023، وتقدر قيمته السوقية حاليا بحوالي 60 مليون أورو.