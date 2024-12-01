محرز مرشح لنيل جائزة أفضل هدف في الدوري السعودي

دخل الدولي الجزائري رياض محرز في منافسة شرسة مع نجوم الدوري السعودي الذين تألقوا بشكل لافت في الجولة 12 من دوري “روشن” بفضل أهدافهم الجميلة.

وينافس رياض محرز على جائزة أفضل هدف في الدوري السعودي في ذات الجولة، حسبما كشفت عنه رابطة الدوري السعودي للمحترفني، التي نشرت أفضل الأهداف عبر “اليوتوب”.

وسجل قائد الخضر هدف فوز فريقه على الوحدة بعدما تابع كرة عرضية، بتسديدة رائعة في الشباك.

كما ينافس رياض كل من الهولندي ستفين بيرغوين نجم اتحاد جدة الذي سجل الهدف الرابع لفريق في الاتفاق، وهو الهدف الذي جاء بعد سلسلة من التمريرات التي انتهت بتسديدة بطريقة رائعة.