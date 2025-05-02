محرز: “مستعدون لمواجهة فريق كاواساكي”

تحدث الدولي الجزائري رياض محرز، عن مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، التي ستجمعهم بفريق كاواساكي الياباني.

وصرح محرز، اليوم الجمعة، خلال الندوة الصحفية الخاصة بهذا النهائي: “لقد شاهدنا عدداً من المباريات لفريق كاواساكي”.

كما أضاف: “منافسنا فريق جيد، ويستحقون التواجد في النهائي، ونحن مستعدون لهم، ستكون مواجهة كبيرة، ويجب علينا الاستعداد بشكل جيد”.

وتابع رياض محرز: “سنتعامل مع المنافس الجيد الذي حضر من اليابان، نعرف كيف نلعب أمامهم، ونريد أن نستمتع، ونحقق هذه النسحة من البطولة”.