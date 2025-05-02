محرز: “مستعدون لمواجهة فريق كاواساكي”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري رياض محرز، عن مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، التي ستجمعهم بفريق كاواساكي الياباني.
وصرح محرز، اليوم الجمعة، خلال الندوة الصحفية الخاصة بهذا النهائي: “لقد شاهدنا عدداً من المباريات لفريق كاواساكي”.
كما أضاف: “منافسنا فريق جيد، ويستحقون التواجد في النهائي، ونحن مستعدون لهم، ستكون مواجهة كبيرة، ويجب علينا الاستعداد بشكل جيد”.
وتابع رياض محرز: “سنتعامل مع المنافس الجيد الذي حضر من اليابان، نعرف كيف نلعب أمامهم، ونريد أن نستمتع، ونحقق هذه النسحة من البطولة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/vIvSo