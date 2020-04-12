محرز مظلوم والإنجليز يعترفون بذلك أخيرا!

الرياضة
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محرز مظلوم والإنجليز يعترفون بذلك أخيرا!
بقلم إسماعيل عشاش

إعترف الإنجليز، أخيرا، بأن الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مظلوم داخل مانشستر سييتي ولا ينال الإعتراف الذي يستحقه.

وأعدت جريدة “مانشستر سيتي إيفنينغ نيوز”، تقريرا مطولا عن الدور المهم الذي يلعبه اليساري الساحر داخل مانشستر سيتي.

ووصفت الجناح الطائر بـ”النجم المظلوم”، مؤكدة بأنه أظهر خلال هذا الموسم بأنه لاعب قادر على اللعب في المُستوى العالي بإنتظام.

وأشارت بأن تحول إبن سارسال، لعنصر أساسي في غالب الأحيان داخل تشكيلة المدرب بيب غوارديولا لم يأت من العدم.

وأوضحت بأن إحصائيات قائد الخضر،


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