محرز معني بحفل تدشين دوري روشن السعودي للموسم الجديد

أعلن دوري روشن السعودي، أمس الأحد، عن تنظيم حفل تدشين البطولة تحسبا للموسم الجديد 2023.2024، بمشاركة أبرز النجوم المنضمين حديثا، أبرزهم محرز.

وحسب بيان دوري روشن السعودي، عبر تويتر، فإن الحفل سيقام عشية اليوم الإثنين، بداية من الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي، في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

يجدر الإشارة، سينطلق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي يوم الجمعة 11 أوت الحالي، وبمشاركة 18 فريقا لأول مرة في التاريخ.