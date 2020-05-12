محرز: “مع كل إحتراماتي للآخرين.. بلماضي مستوى عليهم”!

كشف اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عن مدربه المفضل الذي عمل معه في المنتخب الوطني بين ليكنس، ماجر ألكاراز وبلماضي.

وأجرى لاعب المنتخب الوطني حوارا مطولا في بث مباشر على شبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام مع الإعلامي إسماعيل بو عبد الله قائلا:

“أرفع القبعة لجمال بلماضي، لو لم يكن لما حققنا ذلك، لأن بلماضي هو المفتاح، كان عندنا اللاعبين لكن يجب ان يكون وراءنا شخص”.

واضاف: “كل الإحترام الذي أكنه لماجر ألكاراز ليكينس، لكن ليس لديهم نفس المستوى مع بلماضي، رايفاتش لا يعرف إفريقيا ولا يعرف الجزائر، لكن بماضي يعرف الجزائر، وهو أول مغترب إنضم إلى المنتخب الجزائري في سن الـ 19 “.