محرز ممراً حاسماً في مواجهة الأهلي والرائد

بصم الجناح الأيمن للمنتخب الوطني، رياض محرز، اليوم الجمعة، على تمريرة حاسمة في مواجهة فريقه الأهلي أمام الرائد.

في إطار الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي. على ملعب “الملك عبد الله” بمدينة جدة.

وبدأ لاعب الخضر، محرز، هذه المواجهة أساسيا، وقدم تمريرة هدف التقدم الأول الذي سجله زميله غابري فيغا في الدقيقة الـ55.

للإشارة، تمكن محرز من الوصول للمساهمة التهديفية الثامنة في كل المنافسات هذا الموسم. بتسجيله أربعة أهداف وتقديمه أربع تمريرات حاسمة.