محرز ممررا حاسما رفقة مانشستر سيتي

قاد الدولي الجزائري، رياض محرز، فريقه مانشستر سيتي الانجليزي، لإنهاء الشوط الأول، من مباراته التي تجمعه اليوم الأحد، بالضيف إيفرتون، لصالحه بثنائية نظيفة.

ونجح قائد الخضر، في تقديم تمريرة الهدف الأول، لزميله إلكاي غوندوغان، في الدقيقة 37، من المواجهة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 36 من البريميرليغ.

وبذلك، عزز محرز، أرقامه في الموسم الحالي مع “السيتيزن”. بوصوله إلى التمريرة الحاسمة رقم 12 مقابل 15 هدفا، خلال 43 مباراة في مختلف المنافسات.

🚨LA BELLE PASSE DÉCISIVE DE RIYAD MAHREZ 🎯pic.twitter.com/OAwtwo1RcS

— Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) May 14, 2023